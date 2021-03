O goberno local de Ribeira apoia as reivindicacións da confraría para retirar a reforma do regulamento do control de pesca da UE

O goberno local de Ribeira manifestou o seu apoio ás reivindicacións da confraría en canto á retirada da proposta de modificación do Regulamento de Control da Unión Europea dunha serie de cuestións que serían prexudiciais para o sector pesqueiro, tales como a remisión de datos de capturas dende o buque ou á xeolocalización e instalación de cámaras de vixilancia a cambio de cota de pesca para a flota artesanal.

Neste senso, e enterado pola Federación Galega de Confrarías das repercusións que para a flota de pesca artesanal terá a imposición do novo Regulamento de Control da UE no sector pesqueiro da cidade, o pósito demanda a retirada nunha serie de puntos que considera “innecesarios, gravosos ou ata imposibles de cumprir no noso ámbito territorial”.

En concreto, solicita a exclusión para a flota artesanal da obrigatoriedade de instalación de cámaras ou a instalación de cámaras compensadas con máis cota, a xeolocalización obrigatoria para aqueles buques que traballan agrupados ou a pouca distancia da costa, e máis a obrigatoriedade de remitir datos de capturas diarios dende a embarcación: todo isto, atendendo tanto a que a flota artesanal remite diariamente os datos de capturas dende as lonxas situadas a pouca distancia do atraque ou declaracións de transporte, como atendendo ás especiais características organizativas do sector.

Así mesmo, dende a confraría subliñan os prexuízos derivados de que non se modifique na citada normativa da definición de pesca artesanal (petición realizada dende o propio sector) e se continúe describindo á pesca costeira artesanal como a desenvolvida por buques inferiores a 12 metros de eslora e con determinadas artes de pesca. Isto implica que todas as embarcacións maiores de 12 metros quedan fóra da citada categoría, o que ocasiona inconvenientes como, por exemplo, non poder acceder ás axudas dos Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) con fondos FEMP.

A este respecto, o executivo ribeirense indica que “non se estimaron os argumentos de organizacións representativas do sector que avogan por definir a pesca costeira artesanal dende unha perspectiva multiparamétrica, cumprindo alomenos tres dos seguintes cinco criterios: eslora de embarcacións inferior a 12 metros; faenar dentro de augas nacionais; duración máxima das mareas de 24 horas; utilización de artes de pesca sostibles; e máximo de catro tripulantes enrolados a bordo.

En base a todo o exposto, a confraría ribeirense solicita a retirada da proposta de modificación do Regulamento de Control da Pesca e insta a unha definición clara e real do concepto de pesca artesanal baseada nunha definición multicriterio, ademais de requirir un tratamento diferenciado da flota de pesca costeira artesanal respecto das que son de carácter industrial ou semiindustrial.

Dende o goberno ribeirense darase traslado destas reivindicacións aos resto dos grupos da Corporación na procura de sumar o seu apoio.

Por outra banda, as 63 confrarías galegas decidiron apoiar a proposta da Federación Galega de Confrarías e paralizar a actividade da flota artesanal este venres, en protesta pola nova normativa de control.

Este venres ó mediodía a flota de baixura de Ribeira concentrarase na dársena para expresar a súa protesta.