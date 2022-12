O grupo boirense Mallou é finalista do premio Narf, que se falla este domingo

BOIRO. A final do Concurso Fran Pérez, Narf, para grupos e artistas musicais que promove a Deputación da Coruña terá lugar este domingo 11 no Teatro Colón da Coruña ás 19.00 horas nun espectáculo aberto ao público no que participarán as tres bandas finalistas: Noar, Malena Gamalho e a banda boirense Mallou, ademais de Berto, o grupo convidado. Mallou fórmano Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Deles, o xurado destacou “a contemporaneidade dos sons de raíz e as influencias narfianas”. Xuntos fan unha viaxe conxunta e individual dende músicas lonxanas, dende as linguaxes da música americana de raíz (country, blues e soul) ata a música galega. Mallou entrelaza cancións do ideario musical galego con creacións propias. O certame Narf está dotado cun primeiro premio de 4.000 €, un segundo de 2.000 e un terceiro de 1.500. s. souto