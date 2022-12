O grupo boirense Mallou gañou o premio Narf, que está dotado con 4.000 €

BOIRO. O grupo boirense Mallou foi o gañador do primeiro premio do XIV Concurso Fran Pérez, Narf, para grupos e artistas musicais que promove a Deputación da Coruña. A banda recibiu 4.000 €. O dictame do xurado encumbrou ao grupo Mallou nunha gala na que Noar rematou segundo (2.000 €) e Madalena Gamalho terceira (1.500 €). Alén das actuacións a concurso tamén participou como banda convidada Berto nun acto que estivo conducido polo xornalista Luís Pardo, e houbo unha actuación especial da man de Pepe Sendón e Suso Alonso, compañeiros de viaxe artística de Fran Pérez, que interpretaron un tema dedicado a el. Mallou está formado por Sabela Rey Bello e Benxamín Vázquez. Deles o xurado destacou “a contemporaneidade dos sons de raíz e as influencias narfianas”. Xuntos fan unha viaxe conxunta e individual dende músicas lonxanas, dende as linguaxes da música americana de raíz (country, blues e soul) ata a música galega. O xurado, que elixiu ós finalistas entre máis de 30 propostas, estivo formado por Xurxo Couto, deputado provincial de Cultura; o director do Festival de Cans, Alfonso Pato; o crítico musical Fernando F. Rego; os músicos Marcos Teira e Marisol Palomo); e a mánager e xestora cultural Inés Portela. S. S.