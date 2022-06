O IES Virxe do Mar despide o curso coa nova edición da Semana Cultural

noia. O IES Virxe do Mar de Noia celebrará do 6 ao 17 de xuño a 27 edición da Semana Cultural, na que os case catrocentos alumnos matriculados no centro poderán participar nas distintas actividades culturais coas que porán punto final ó presente curso académico. O obxectivo desta Semana Cultural “é a formación lúdica da comunidade educativa a través de accións extraescolares que fortalecen o coñecemento adquirido durante o curso”, indican dende o Virxe do Mar. Unha iniciativa que xorde do interese e compromiso do equipo docente para complementar a aprendixaxe formativa. Visitas guiadas, excursións, actividades deportivas, xogos, exposicións, presentacións de libros, obradoiros de expresión plástica ou seguridade e concursos de pintura son algunhas das accións que se celebrarán. m. cano