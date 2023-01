O paseo de Coroso terá un módulo de aseos públicos

RIBEIRA. O Concello de Ribeira está inmerso no embelecemento do seu mobiliario urbano, mediante a adquisición de elementos máis integrados, sostibles e cunha maior resistencia ás condicións climatolóxicas adversas. A iso súmaselle a necesidade de dispoñer de aseos accesibles nas praias, que ata o de agora se contrataban todos os anos mediante o correspondente expediente de contratación e por un período concreto do ano.

Con tal motivo, vén de contratar a colocación no Paseo de Coroso dun módulo prefabricado co que se pretende satisfacer esta necesidade de dispoñer de aseos públicos durante todo o ano e, á vez, dar cumprimento ás condicións básicas de accesibilidade para o seu uso nas praias para persoas con mobilidade reducida.

A actuación será acometida por Montajes y Estructuras Patiño S.L.U. e supón un investimento de 39.930 euros, IVE incluído.

O cerramento exterior do módulo estará formado por unha fachada composta de dúas follas, unha exterior e outra interior. Como equipamentos, disporá de sete unidades de inodoros cerámicos de cor branca (un dos cales será adaptado e deberá ir equipado cunha barra de suxeición con forma de U), tres lavabos, tres espellos e un cambiador de cueiros, entre outros elementos.

Así mesmo, o mencionado módulo disporá dunha rampla de acceso adaptada. s. s.