O PP avoga porque a Xunta colabore coa planta lousamiá

Lousame. A portavoz de Medio Ambiente do Partido Popular, Marisol Díaz Mouteira, avogou este martes no pleno do Parlamento galego porque a Xunta colabore tecnicamente no futuro do complexo medioambiental de Lousame para garantir o cumprimento da normativa comunitaria en materia de xestión de residuos e que se procure un emprego de calidade para os

seus traballadores.

Díaz manifestou que a Xunta “non está en contra de modelos de xestión de residuos alternativos a Sogama”, pero si a favor “de que a planta do Barbanza elabore un plan de adecuación ao estipulado en materia de xestión de residuos na normativa comunitaria, ao tempo que procure un emprego de calidade para os seus traballadores”, insistiu.

A portavoz popular tamén explicou que, de acordo coa memoria de actividades deste complexo correspondente ao ano 2020, o modelo de xestión de residuos desta mancomunidade “está lonxe de acadar os obxectivos”.

Nesta liña, Díaz dixo que “o modelo de Sogama é un referente europeo e sitúase como a planta co canon máis baixo de España, cumprindo todas as directrices europeas e colocando a Galicia á vangarda de Europa na xestión dos residuos urbanos”. m. t.