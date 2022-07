O PP pide dende O Son que o litoral galego sexa xestionado pola Xunta

Porto do Son. A secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, acompañada pola vicesecretaria territorial do PP da provincia da Coruña, Rosa Quintana, visitou este mércores a zona portuaria de Porto do Son antes de participar na constitución da Comisión de Mar dos populares galegos, que está presidida polo coordinador desta área, Antonio Basanta, á que asistiu o alcalde sonense, Luis Oujo.

Durante a xuntanza, a secretaria xeral indicou que un dos principais temas a tratar na reunión que este xoves manterá o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, con Pedro Sánchez será o traspaso da xestión do dominio público- marítimo terrestre, polo que agarda que “mañá rematen as escusas e o Goberno central dea por fin o paso para que a costa da Comunidade con máis quilómetros de litoral deixe de estar xestionada desde un despacho de Madrid”, afirmou ao respecto.

Nese senso, insistiu en que se trata dunha “petición necesaria, meditada e fundamentada” coa que se evitarían os constantes ataques que levan sufrindo durante meses 4.000 edificacións do noso litoral en forma da Lei de cambio climático, do Regulamento de Costas ou do Plan Estratéxico de Protección da Costa.

“Temos claro que o partido que máis se parece Galicia tamén é o partido que máis se parece ao noso mar e así se reflectirá tamén nos programas electorais dos 82 concellos costeiros da nosa Comunidade”, dixo engadindo que o mar estará presente neses 82 obxectivos, “pero tamén no resto dos 313 obxectivos, pois é parte fundamental do proxecto común do PPdeG”.

Pola súa parte, Rosa Quintana recordou que a pesca sempre foi “un motivo de preocupación e traballo constante” para o PPdeG e agradeceu o esforzo das persoas que forman parte da Comisión de Mar, ás que “non se lles pide militancia a ningún partido senón compromiso para analizar e buscar solucións aos problemas do sector”.

De igual modo, a vicesecretaria territorial do PP na Coruña, incidiu na necesidade de que a Unión Europea faga unha “auténtica reforma da política pesqueira común”. Ademais, Rosa Quintana pediu que o Estado reflexione á hora de facer a Lei de pesca sostible, “xa que contén importantes riscos para o futuro do sector”, apuntou. ecg