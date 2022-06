O prazo de inscrición nos campamentos de Noia comezou este mércores

NOIA. O Concello de Noia vén de presentar o campamento urbano de verán e o Concilia Bergondo que abriron este mércores, 1 de xuño, os seus prazos de inscrición. Segundo indicou a concelleira de Deportes, Laura Salgado García, “este ano como novidade, o Concilia Bergondo está aberto a acoller a calquer rapaz da vila, pertenza ou non ao centro educativo onde se levará a cabo a actividade”. O campamento urbano levarase a cabo en tres quendas, do 4 de xullo ao 12 de agosto, nas instalacións do pavillón Agustín Mourís. Está dirixido a nenos de 4 a 12 anos e as inscricións realizaranse na casa do concello de 09.00 a 14.00 h ata o 25 de xuño. Mentres que no Concilia Bergondo, que terá lugar do 23 de xuño ao 7 de setembro, as inscricións faranse online a través dunha ligazón que está dispoñible na páxina de Facebook do Concello de Noia. m. C.