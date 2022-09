O PSOE leva ao Parlamento galego as deficiencias do transporte escolar

NOIA. A parlamentaria do grupo socialista Noa Díaz rexistrou unha iniciativa parlamentaria para que o goberno galego esixa ás empresas concesionarias do transporte escolar nas comarcas de Barbanza, Muros e Noia que cumpran o contrato de maneira íntegra.

A deputada amosou unha gran preocupación polas deficiencias que están a denunciar os centros e as familias. Son máis de 100 as denuncias comunicadas dende os centros educativos e existen comunicados de protesta por parte das Anpas, como no caso de Ribeira.

Asemade, os socialistas tamén solicitarán que se realice e publique “un informe de inspección de rutas, horarios, paradas e vehículos dos que dispoñen as concesionarias para ter unha fotografía completa da solución de cara a solucionar as deficiencias”, indicaron. m. c.