O rapeiro galego Hard GZ, primeiro artista confirmado do Rompetiño Jump

Porto do Son. A organización do festival de cultura urbana Rompetiño Jump, que se celebra cada ano en Porto do Son, e a firma Rompiente Clothing (creada en base a un proxecto de 4º da ESO do instituto local) fixeron entrega das prendas de roupa do novo equipamento aos cativos do equipo RPTeam e á presidenta co Porto do Son C.F., Inma Torres. Foi nun acto no que se deu a coñecer a identidade do primeiro artista confirmado para a vindeira edición do festival. Trátase do rapeiro galego afincado en Barcelona Hard GZ, e a nova provocou mada menos que 5.500 comentarios no Instagram do Rompetiño Junmp.

“Seguindo a nosa política de impacto no rural a través das novas promesas tanto culturais como deportivas, decidimos comezar o ano cun agasallo de Reis moi especial, ofrecendo 132 sudadeiras da marca Rompiente ao equipo de fútbol da localidade de Porto do Son, vila onde se realiza o festival Rompetiño Jump. A doazón está valorada nuns cinco mil euros e pretende servir de apoio ás familias nos agasallos destas datas tan sinaladas para valorar a implicación dos máis pequenos no deporte como fórmula de ocio”, sinala Francisco Alvite, representante da organización do festival.

“Consideramos que o equilibrio entre deporte e cultura deben ir sempre da man, e como as orixes do Rompetiño Jump, os nenos e nenas da vila deben levar con moito orgullo a marca de roupa nacida tamén no concello de Porto do Son”, engade. s. souto