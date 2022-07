O Sergas nega o peche do ambulatorio de Palmeira

RIBEIRA. O alcalde Manuel Ruiz Rivas mantivo este xoves unha xuntanza coa xerente da Área Sanitaria de Santiago-Barbanza do Sergas, Eloíña Núñez, e coas subdirectoras de Atención Primaria e Enfermaría, ante o déficit de persoal de atención primaria que están a sufrir algúns centros de saúde do municipio.

Na reunión trasladóuselle de forma rotunda ao rexedor que non vai pechar o centro de saúde de Palmeira, unha dependencia na que nestes momentos seguen cubertas as prazas de enfermaría e de PSX (persoal de servizos xerais) e no que os problemas que está

rexistrando derivan dunha baixa de longa da duración do seu médico, segundo apuntaron dende o Concello.

No que respecta ao ambulatorio de Ribeira, aseguróuselle a Ruiz que o servizo vai mellorar substancialmente coa próxima incorporación de persoal sanitario.

Neste sentido, a portavoz de Sanidade do PP, Encarna Amigo, afirmou este xoves no Parlamento galego que a comarca do Barbanza contará con seis novos médicos unha vez se resolva a resolución das prazas ofertadas coa nova categoría de facultativo especialista de atención primaria. “En concreto, os concellos de A Pobra, Boiro, Rianxo e Ribeira concentran máis dun terzo das 16 prazas que se cubrirán a través deste concurso na área sanitaria de Santiago e Barbanza”, subliñou. m. c.