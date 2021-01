O Son activa un plan de limpieza de las cunetas en todas las parroquias

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son acaba de poner en marcha un plan de mantenimiento de los viales de la zona rural en todo el territorio municipal que incluye la limpieza de las cunetas. El alcalde, Luis Oujo, indicó al respecto que “para ter os viais nun bo estado de conservación non é suficiente con facer desbroces a carón deles, pois a maleza atasca as cunetas e, en consecuencia, a acumulación de auga e os arrastres acaban danando os pavimentos”. Por ello, dos cuadrillas de operarios municipales están llevando a cabo dichas tareas, que se prevé acometer en todas las aldeas sonenses. Asimismo, se están realizando labores de mantenimiento en fuentes y lavaderos públicos. Por otra parte, efectivos de la agrupación de Protección Civil ejecutan cada dos días una profunda limpieza y desinfección en vías públicas del municipio. S. S.