O Son blíndase fronte á seca reducindo as fugas na rede de abastecemento

O Son. A Xunta está a axudar a máis de 80 concellos a eliminar as fugas nas súas redes de abastecemento incrementando a súa blindaxe fronte á seca. A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, co delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e co xerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, abordou este venres co alcalde sonense, Luis Oujo, as actuacións previstas para reducir as perdas de auga na rede municipal de abastecemento.

Explicou que a Xunta vén de ampliar ata os 600.000 euros as axudas para que as 83 entidades locais que solicitaron estes incentivos poidan beneficiarse deles e elaborar plans de actuación para minimizar as perdas de auga nos seus sistemas. Unha meta á que contribuirán as auditorías promovidas con esta orde de axudas autonómicas.

Vázquez lembrou que a escaseza de choivas fixo que, xa en febreiro, boa parte da demarcación Galicia-Costa estivese en “situación de seca prolongada”. No caso da bacía do río Tambre, á que pertence O Son, a situación agravouse nas últimas semanas, o que levou á Xunta a declarar a “prealerta por escaseza” de auga na Oficina Técnica da Seca celebrada o 19 de agosto.

Ante esta situación, dixo que Porto do Son está a facer os seus deberes, pois solicitou a axuda da Xunta para elaborar o plan municipal fronte á seca, que está redactando; traballou nos últimos meses na redución de perdas e tamén pediu a subvención para erradicar as fugas nas redes de abastecemento. m. c.