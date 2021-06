O Son impartirá o 28 un curso sobre a seguridade no medio mariño

O SON. O Concello de O Son organizou un curso de seguridade en actividades de lecer no medio mariño, gratuíto e de 3 horas, en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns. Será o luns 28 e o obxectivo é concienciar á poboación da importancia da seguridade e prevención nas actividades náuticas. Os asistentes abordarán aspectos como as medidas de seguridade nas actividades con diferentes embarcacións ou como escapar dunha corrente. Vaino impartir Manuel Capeáns, xefe do Centro de Control de Tráfico e Salvamento Marítimo de Fisterra. A inscrición farase enviando un email a jose.pazo@portodoson.gal. s. s.