O Son informa de un plan de activación del empleo para migrantes

porto do son. El Concello de Porto do Son informó de la puesta en marcha del Proyecto de activación del empleo en el medio rural para jóvenes migrantes, subvencionado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y la Unión Europea (Fondo Social Europeo). Podrán participar jóvenes (hombres y mujeres) inmigrantes con permiso de residencia y trabajo menores de 34 años. Se trata de una actividad gratuita que se desarrollará a distancia y que previsiblemente comenzará el próximo mes de abril. Según indicó la concejala de Benestar, Magdalena Pérez, las plazas son limitadas. Para cualquier aclaración o duda, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 696 118 763 o al 981 293 658, o bien enviar un correo electrónico a acoruna@radioecca.org. m. c.