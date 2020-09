O Son integrará a vida do casco urbano coa actividade portuaria da zona marítima

Porto do Son. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, supervisou onte as obras da fachada marítima de Porto do Son. Fíxoo acompañado pola conselleira do Mar, Rosa Quintana; a presidenta de Porto de Galicia, Susana Lenguas; o mandatario local, Luis Oujo Pouso, e o patrón maior sonense, Emilio Queiruga, entre outros.

O Executivo autonómico investirá catro millóns de euros nesta actuación, que suporán a intervención nunha superficie total de 26.000 metros cadrados ao longo de toda a franxa marítima da localidade.

Unhas melloras que contan cun prazo de execución de dezaoito meses e que pretenden favorecer a integración do porto na vila facilitando o labor dos usuarios do peirao e facendo a zona máis atractiva para os veciños e visitantes.

O obxecto fundamental da actuación, promovida por Portos de Galicia, é humanizar o bordo portuario e abrir o municipio ao mar, de xeito que se creen amplas zonas para o aproveitamento e desfrute dos veciños na franxa litoral. A actuación inclúe a habilitación de varias zonas de integración porto-cidade, a reorganización das vías de circulación (cun novo trazado e novos materiais de execución) e a creación dun edificio de servizos náuticos e portuarios nas inmediacións do dique.

O alcalde sonense, Luis Oujo, celebrou que “por fin tivo lugar a esperada visita do noso presidente ás obras da fachada marítima de Porto do Son, a cal tivo que ser posposta en varias ocasións con motivo das eleccións”. “As obras constituirán un antes e un despois para a primeira liña do porto, e tratarán de integrar a vida do casco urbano da vila coa actividade portuaria da zona marítima”, resaltou ao respecto.

O rexedor mostrouse satisfeito co proxecto final “o cal nos costou moito definir porque había moitos sectores implicados e, polo tanto, o resultado é moi positivo porque conta co visto bo da confraría e dos mariñeiros, pero tamén suporá unha importante mellora para a hostalería, que verá incrementado o espazo para desenvolver a súa actividade”, dixo. Tamén destacou que “o club náutico e o de xubilados contarán en pouco tempo cunhas novas instalacións, mellorando considerablemente as actuais, que se atopaban nunha situación deficitaria”.

Lembrar que, aínda que este tipo de intervencións buscan dar servizo ao porto pero tamén facer que a súa contorna sexa agradable para os usuarios, no caso de Porto do Son tamén se manterá a súa esencia, conservando os seus sinais patrimoniais e de identidade, ao tempo que se converterá nunha vila máis humana e accesible para os veciños e visitantes. Os traballos no bordo portuario da localidade buscan tamén contribuír a xerar emprego e riqueza na zona, ademais de aumentar o seu atractivo turístico. m. torres