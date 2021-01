O Son mantiene abierta la piscina municipal con nuevas medidas anticovid

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son mantedrá abierto el complejo deportivo municipal a pesar de las restricciones impuestas por Sanidade para tratar de frenar la mala evolución epidemiológica. Lo hará, según señalaron fuentes municipales, con una normativa específica frente al COVID. Así, desde ayer, el gimnasio permanece abierto, pero los usuarios no podrán acceder a los vestuarios. Sí podrán utilizarlos las personas que acudan a la piscina, pero solo para cambiarse, ya que la zona de las duchas quedará anulada hasta nuevo aviso. También indican que las instalaciones de pádel seguirán funcionando. Recuerdan los encargados del complejo deportivo sonense que “toda actividade permitida deberá realizarse seguindo as indicacións existentes no complexo e as medidas vixentes de prevención e protección fronte o COVID”. m. t.