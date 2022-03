O Son oferta un curso de manipulación de alimentos gratuíto e on line o día 30

Porto do Son. O Concello de Porto do Son desenvolverá unha nova edición do curso de manipulación de alimentos. Nesta ocasión, comezará o 30 de marzo e celebrarase integramente na modalidade on line. Para poder seguir o curso con normalidade, as persoas participantes deben dispoñer dun equipamento electrónico con conexión a Internet, e contarán cun prazo máximo de 10 días para realizar todos os contidos e actividades propostas.

Nesta acción formativa abordaranse a seguridade e hixiene alimentaria, as obrigacións e prohibicións na manipulación de alimentos, alteración e contaminación de alimentos, enfermidades transmitidas por alimentos, a súa conservación e as boas prácticas de hixiene e fabricación, entre outros temas.

As solicitudes de participación neste curso, gratuíto, deben enviarse ao enderezo electrónico jose.pazo@portodoson.gal. O prazo rematará o próximo luns, día 21. m. c.