O Son organiza un curso de axudantes de cociña no viveiro de empresas

Porto do son. O Concello de Porto do Son levará a cabo do 7 ao 25 de novembro un curso gratuíto de axudante de cociña de 60 horas de duración, que se desenvolverá no viveiro de empresas de 16.00 a 20.00 horas. Poderán presentar solicitude de participación nesta formación todas as persoas interesadas, tendo prioridade aquelas que se atopen empadroadas no concello sonense. As solicitudes deben enviarse ao enderezo electrónico maria.santos.lemina@portodoson.gal entre o 20 e o 26 de outubro. No curso abordarán coñecementos relacionados coa organización da cociña, as coccións, ensaladas e verduras, legumes, arroces e pastas, carnes e peixes e postres. Esta acción formativa conta cun total de dez prazas que serán asignadas mediante o sistema de sorteo. Máis información na web municipal (portodoson.gal). m.c.