O Son organiza un novo curso sobre primeiros auxilios o martes día 13

o SON. O Concello de O Son, en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns, dependente da Consellería de Sanidade, está a organizar unha nova edición do curso de Primeiros Auxilios que vai ter lugar o martes día 13 de outubro. Será na casa da cultura da localidade en horario de 16.30 a 20.30 horas. Esta acción formativa, de carácter gratuíto, está dirixida a persoal sanitario e educativo, pacientes, familiares, coidadores e cidadanía en xeral. Entre os temas a tratar figuran: a asistencia inicial ante un traumatismo; convulsións e crise epiléptica; dificultade respiratoria; perda de coñecemento ou reanimación cardiopulmonar básica. A sesión correrá a cargo de persoal do 061. Os interesados teñen de prazo ata o 6 para formalizar a súa inscrición a través do enderezo electrónico jose.pazo@portodoson.gal. m. c.