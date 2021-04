O Son penalizará a las madereras que causen destrozos en los viales

Porto do son. El Concello de Porto do Son está estudiando una nueva ordenanza municipal con la que pretende regular el uso de las vías públicas municipales por parte de las empresas que realizan cortas y talas de madera, para tratar de evitar los desperfectos “que de forma continuada se causan”, señaló la teniente de alcalde sonense, María Maneiro Quintáns. En la nueva normativa se contemplará la obligatoriedad por parte de los responsables de solicitar permiso en la administracion local y depositar la correspondiente fianza “con el fin de subsanar las deficiencias ocasionadas en las pistas del ayuntamiento en caso de que no se hagan responsables”, apuntó la concejala de Facenda, quien comentó que se adoptó esta decisión “a la vista de los daños que se están causando, lo que supone un elevado coste para el Concello”. m. t.