O Son prevé circunvalar el tráfico pesado en Xuño con un nuevo vial

Porto do Son. El alcalde de Porto do Son, Luis Oujo Pouso, avanzó que el Concello realizará una obra en la parroquia de Xuño para tratar de circunvalar el tráfico pesado, cuyo presupuesto asciende a más de 160.000 euros.

“Imos a facer unha inversión de 161.000 euros nun vial que vai conectar a través do núcleo de Trasdoanes co núcleo de Laranga. E deste xeito, coa nova rotonda de Xuño e a inversión que faremos nós, imos a circunvalar os vehículos pesados, como poden ser os autobuses do colexio”, explicó el mandatario local, quien destacó que ambos proyectos suman casi medio millón de euros.

Al respecto, el regidor de Porto do Son comentó que “de forma paralela imos a intentar que ambas actuacións coincidan no tempo, tanto a execución da rotonda como o do vial”, y adelantó que “neste mesmo ano poderemos poñelos en uso”.

Luis Oujo agradeció a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que agilizara los trámites para poder llevar a cabo esta intervención “que foi solicitada fai algo máis dun ano e que no 2021 será unha realidade”, reiteró.

AUTOBÚS. Por otro lado, el alcalde aprovechó la visita de la conselleira Ethel Vázquez al municipio para transmitirle el malestar de vecinos de Miñortos y Carballosa, “pois na liña que conecta Noia e Ribeira eliminouse un horario de autobús a primeira hora da mañá e non para nestes lugares, cando antes o facía”. Vázquez se comprometió a revisar las frecuencias para solventar el problema. m. t.