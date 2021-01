O Son y Noia intensifican las tareas de desinfección

porto do son. El Concello de Porto do Son continúa desarrollando tareas de desinfección de zonas públicas, unas labores que realiza gracias a la colaboración de miembros de Protección Civil. Las actuaciones se llevan a cabo, normalmente, de madrugada en las calles de los núcleos urbanos de Portosín y Porto do Son, y en otros espacios abiertos de carácter público del municipio. Estos trabajos se intensificarán cuando se reabran las áreas recreativas y los parques infantiles, actualmente cerrados para evitar riesgo de contagios después de que la Consellería de Sanidade impusiera las máximas restricciones a la localidad sonense. También el servicio de emergencias de Noia está acometiendo tareas de desinfección en las áreas de juegos infantiles. “Do mesmo xeito”, indicaron desde el Concello noiés, “levaranse a cabo desinfeccións en zonas de moito tránsito como accesos a supermercados, contorna do centro de saúde e accesos aos centros educativos, entre outros”. Los datos de contagios indican que la tercera ola de coronavirus se ha disparado en la comarca de Muros-Noia, por lo que desde los Concellos hacen un llamamiento instando a la responsabilidad de la población y adoptando diferentes medidas, como la suspensión de escuelas deportivas municipales, música y baile, o el servicio de ludoteca en Porto do Son. m. c.