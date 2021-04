O último cribado detectou 8 novos positivos en COVID na Pobra, que suma xa 49 casos

No cribado realizado na Pobra do Caramiñal os pasados días 5, 6 e 7 a persoas de entre 25 e 65 anos para detectar novos casos de coronavirus foron citadas finalmente 4644 e acudiron ás probas 3.396. A porcentaxe final é de 73,13 %, e o resultado é de 8 positivos detectados, co que son xa 49 os casos activos.

Segundo informou o alcalde, Lois Piñeiro, “o resto de casos foron por probas feitas a contactos directos de casos previos”. O rexedor sinala tamén que “noutros dous pequenos cribados solicitados polo Concello deron todas as persoas negativo. Un deles era especialmente preocupante, pois afectaba aos servizos de conciliación que o Concello ofrece nos centros educativos. Dende o primeiro momento substituiuse todo o persoal sobre o que existía o mínimo risco, actuamos antes de recibir as instrucións de preventiva, extremando as precaucións. Foron informadas as directivas e as ANPA´s. Por sorte, nada do que preocuparse nese sentido; ás traballadoras pode que se lle realice unha segunda PCR, para confirmar o negativo (ou non), pero a transmisión nos colexios xa está freada, cando menos por esta vía”. Piñeiro engade que “esta información douna coa autorización das afectadas” e que “á persoa que dou positivo desexarlle unha pronta recuperación, e tamén teño boas novas no sentido de que a súa familia tivo resultados negativos tamén”.

“O outro pequeno cribado foi nunha empresa local, con traballadoras de fóra da Pobra, e tamén deron todas negativo”, segundo o alcalde.

Por outra banda, catro mil boirenses de entre 30 e 45 anos están a ser chamados esta fin de semana para asistir ao cribado que se está realizando no centro de saúde.

Boiro pasa ao nivel de restrición alto a partir do luns día 12. Polo tanto, a hostalería non pode prestar servizo no interior dos locais; no exterior ata un 50 % da capacidade máxima e ata as 21.00 horas. A permanencia en grupos de persoas está limitada a 6 en exterior e 4 en interior. Quedará restrinxida a circulación entre as 22.00 e as 06.00 horas. Permítese a mobilidade entre concellos, agás a aqueles que se atopan no nivel máximo de restrición.