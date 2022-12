O venres pecha o prazo para poder anotarse nos campamentos de Muros

muros. O Concello de Muros lembrou que o 16 de decembro, ás 14.00 horas, rematará o prazo para inscribir aos cativos no campamento de conciliación de Nadal. As bases recollen que o programa de actividades desenvolverase os días 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e2, 3, 4 e 5 de xaneiro e que estará dirixido a rapaces nados entre 2010 e 2018. Os centros de operacións nestes campamentos serán os polideportivos de Muros e Esteiro e as sesións lúdicas terán lugar de 09.00 a 14.00 horas.

Para solicitar a inscrición nos campamentos de Nadal os interesados deben cubrir o formulario específico de solicitude, só un por familia, cuxo enlace está dispoñible na páxina web municipal (www.muros.gal). Terán prioridade os nenos empadroados en Muros. Para máis información deben dirixirse ao departamento de Servizos Sociais. m. c.