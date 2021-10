Obradoiro Coas mans na masa, na localidade noiesa

Noia. A biblioteca municipal de Noia acollerá este venres, a partir das 18.00 horas, a actividade Coas mans na masa, dirixida a nenos e nenas de entre 9 e 12 anos de idade. Coas mans na masa, da editoria Oqo, parte do conto Maruxa, a través do que coñecerán o labor da súa protagonista para romper cos estereotipos que a nivel de tarefas e responsabilidades da casa existen. Ademais, achegarán ás nenas e nenos mundos tan atractivos como a cociña, a plástica e a narración oral. O obradoiro ten unha duración de 90 minutos e os cativos participarán sen os adultos. Inscricións no teléfono 981 824 169 ou ben directamente na casa da cultura de 08.30 a 14.30 horas. m. t.