Ofrece o IES Poeta Añón clases aos adultos para obter a titulación da ESO

OUTES. O IES Poeta Añón de Outes ofrecerá clases para adultos destinadas á obtención do título da ESO. Segundo explicou a directora do centro, María Xosé Alfonso, o prazo de matrícula (gratuíta) abrirase do un ó dez de setembro. Así, impartiranse os módulos tres e catro (equivalentes a terceiro e cuarto da ESO, respectivamente) nun mesmo curso lectivo e nunha franxa horaria moi interesante para as persoas que teñen traballo. As clases do módulo 3 serán dende setembro ata a primeira semana de febreiro, e as do módulo 4, dende a segunda semana de febreiro ata finais de xuño. Impartiranse en horario nocturno, de 18.45 a 22.40, aínda que non sempre haberá clases en horario completo. Por outra banda, quenes obteñan o título da Educación Secundaria Obrigatoria conseguirán tamén o Celga 3 (certificado de Lingua Galega). S. S.