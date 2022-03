Ofrenda floral e poemas para render homenaxe a Avilés de Taramancos

NOIA. O BNG rendeu homenaxe ao poeta Avilés de Taramancos polo 30 aniversario do seu pasamento, nun acto celebrado este sábado no concello de Noia, que acolleu as voces de poetas, escritores e representantes da formación nacionalista.

O portavoz municipal do BNG de Noia, Ricardo Suárez; o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez; a xornalista Ana Romaní; o poeta Manuel Pérez; a escritora Patricia Torrado e a portavoz parlamentaria de Cultura, Mercedes Queixas, puxeron voz á obra de Taramancos e destacaron o gran compromiso político do noiés con Galicia.

O acto de homenaxe dos nacionalistas ao poeta, que contou tamén coa participación da agrupación musical As Lens, concluíu cunha ofrenda floral ante o busto de Avilés Taramancos situado na Alameda da vila. m. c.