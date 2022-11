Oito ofertas presentadas á construción do novo skatepark para Fontán

ribeira. O Concello de Ribeira informou de que, unha vez rematado o período de presentación de ofertas, foron oito as propostas (houbo unha novena que resultou excluída pola mesa de contratación) presentadas durante a licitación do novo espazo deportivo urbano, unha iniciativa destinada a satisfacer a demanda en determinadas especialidades como o skate, o bmx, o roller e o scooter. A nova infraestrutura, de 432 metros cadrados de superficie, ubicarase sobre unha parcela municipal de 480 m2 situada en Fontán, a 200 metros do paseo marítimo do Touro e na contorna da nova comisaría e do novo Punto de Encontro Familiar. O proxecto foi redactado por Daniel Yábar, un prestixioso arquitecto alacantino especializado neste tipo de instalacións, responsable de actuacións como o skatepark de Santa Lucía, en Vitoria. m. c.