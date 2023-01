Oliva Filgueira gaña o vale por importe de 1.000 € na campaña de Nadal da ABE

BOIRO. A Asociación Boirense de Empresarios (ABE) celebrou este luns o sorteo dos 3.000 euros en vales de compra da campaña do Nadal, na que se rexistraron un total de 7.082 tiques correspondentes a compras de 1.431 clientes nos establecementos asociados á entidade empresarial boirense. A gañadora do vale por importe de 1.000 euros foi Oliva Filgueira, que obtivo o boleto premiado por unha compra no establecemento Crisel Hogar. As persoas gañadoras dos vales de 200 euros son: Flor Pérez, Valeria Ruiz, Susana Villar, Noelia Rebollido, Celia Piñeiro, Laura Santamaría, María Rosa Rodríguez, Paula Varela, Fernando González e Marcelo Pumar. Os premios entregaranse nos vindeiros días e consisten en bonos que se poden utilizar en calquera das duascentas empresas asociadas á patronal e que non teñen caducidade. S. s.