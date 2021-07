Ondea a bandeira azul na praia de Coroso, onde xa vixían os socorristas

Ribeira. Dende o primeiro de xullo, a bandeira azul concedida ao municipio de Ribeira xa loce no areal de Coroso. O concelleiro de Turismo, Ramón Doval, acompañado da primeira tenente de alcalde, María Sampedro Fernández, encargáronse do izado desta enseña, que acredita o cumprimento da normativa da Fundación Europea de Educación Ambiental en materia de calidade da auga, servizos, ordenación do medio ambiente ou seguridade. Segundo informaron dende a administración local, precisamente nesa mesma xornada comezou o labor dos socorristas logo de concluír o proceso de selección: hai 21 en total, dos cales catorce son socorristas acuáticos e sete vixiantes terrestres. Todos eles desenvolverán o seu labor nas praias de Coroso, A Ladeira e o Vilar. A maiores, hai ademais dous socorristas en prácticas. m. t.