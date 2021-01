Organizan unha homenaxe ó autor pobrense Victoriano García Martí

A Pobra. A Asociación de Xornalistas de Santiago organiza homenaxe ó escritor pobrense Victoriano García Martí (1881-1966), unha das figuras claves do pensamento europeo da primeira metade do século XX. Alén do seu inxente traballo intelectual (xornalista, escritor, xurista, ensaísta, filósofo e editor), destacou a súa labor como promotor do I Congreso da Prensa de Galicia, no ano 1921, acontecemento do que se cumpre o seu centenario e que se celebrou no Paraninfo da Universidade compostelana.

Seguindo o ciclo de recuperación das figuras egrexias do xornalismo galego, que pasaron á historia pola súa profesionalidade e maxisterio, como foi o caso de Borobó, Bocelo ou Augusto Assía, o citado colectivo levará a cabo a homenaxe a García Martí cando a situación sanitaria o permita. Os actos terán lugar en Santiago de Compostela e

na Pobra do Caramiñal, e contan co apoio do Concello da vila natal do autor e da especialista na súa vida e obra, a filóloga e profesora da Universidade de Santiago de Compostela Arantxa Fuentes Ríos. García Martí foi secretario do Ateneo de Madrid baixo a presidencia de Menéndez Pidal, Conde de Romanones e Valle-Inclán. s. s.