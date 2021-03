Os campionatos de patinaxe reunirán en Ribeira a 450 participantes

O pavillón polideportivo de Sirves, na parroquia ribeirense de Olveira, vai dar cabida este sábado e o próximo aos campionatos de preseleccións libre nos distintos tramos da idade que dan acceso a outras competicións de carácter autonómico e estatal. Participarán unhas 450 persoas procedentes de clubs das provincias da Coruña e Lugo: 150 este sábado nas modalidades cadete, xuvenil, júnior e sénior e 300 o sábado 20 nas categorías benxamín, alevín e infantil.

O evento foi presentado pola concelleira de Deportes, Juana Brión, e a adestradora do Club Patinaxe Ribeira, Elena Rey, quen significou a calidade dos patinadores e patinadoras participantes.

A causa do COVID, os campionatos serán a porta pechada, pero segundo informou Juana Brión, as probas poderán ser vistas por streaming a través da conta de Youtube do Concello. O horario previsto é de 09.30 a 13.30 horas e de 15.30 a 20.00 horas.

O enlace para as competicións da mañá é: https://www.youtube.com/watch?v=bIKuFiVTrEc, e para o da tarde, https://www.youtube.com/watch?v=YpJj9kfGClI

Ademais, Elena Rey avanzou que dezasete integrantes do club ribeirense estarán na final autonómica de show grande que se disputará a finais de mes en Bueu, valedeira para ir ao nacional en Lérida; mentres que no mes de abril a entidade estará presente no certame das categorías xuvenil, junior e cuarteto para poder patinar no nacional de Alcoy (Alacante).