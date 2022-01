Os Reis Magos recibirán con cita previa na vila pobrense

A Pobra. Adaptándose á actual situación sanitaria, o Concello da Pobra configura a visita de Melchor, Gaspar e Baltasar para este mércores 5 a través de dous formatos. Dunha banda, as Súas Maxestades de Oriente chegarán a todas as parroquias do municipio seguindo a mesma dinámica do pasado ano. A saída está programada para as 14.45 horas e o remate para as 18.00, aproximadamente.

Despois, na Praza Alcalde Segundo Durán recibirán aos nenos e nenas dunha maneira ordenada e segura. Será a partir das 18.00 horas e resulta preciso anotarse. Para tal fin, habilitouse un formulario na páxina web municipal.

Ademais, dende este luns ata o martes poderá facerse a través do teléfono de contacto 981 843 280, marcando a extensión 2035 (dende as 10.00 ata as 14.00 horas). Unha vez realizada a inscrición, deberase ir recoller a entrada física á propia oficina de Turismo, situada na Casa Mariñeira (en horario de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.30).

Co obxectivo de evitar as aglomeracións, existen 5 tramos para a visita a Melchor, Gaspar e Baltasar, cunha fila de 30 crianzas por cada Rei Mago cada media hora. Outorgarase a hora á que se debe asistir en función do rei ao que desexen visitar. s. souto