Os Valle-Inclán dos máis cativos da Pobra forman unha nova exposición

a pobra. A creatividade das crianzas de educación infantil da Pobra do Caramiñal é a protagonista dunha nova mostra que se exhibe na casa da cultura Raquel Fernández Soler. Esta nova exposición atópase conformada por siluetas de Valle-Inclán decoradas polos escolares da EEI Fernández Varela, do Monte Carmelo e das unitarias do Vilariño, A Granxa e A Angustia, ao abeiro das XXIV Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán que se desenvolveron en outubro. A edil de Cultura, Patricia Lojo, explicou que a finalidade da actividade Pinta a Valle-Inclán é que os cativos “comecen a familiarizarse co literato dunha maneira lúdica aplicando distintas técnicas plásticas a reproducións do cartel da edición deste ano”. As visitas pódense efectuar ata finais do mes de xaneiro, de luns a venres, en horario de 11.00 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 horas. m. c.