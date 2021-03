Outes activa obras para mejorar la red de saneamiento

El Concello de Outes está acometiendo una batería de proyectos e inversiones a cargo de los remanentes de tesorería, gracias a la suspensión de la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno central. Entre las actuaciones previstas está la reparación y mejora del sistema de saneamiento. Destinan para tal fin más de medio millón de euros.

El primer punto en el que intervino el Concello outiense fue el lugar de Cando, donde acaban de concluir los trabajos en la depuradora de aguas residuales. “Foi unha reparación para poñela en marcha. É unha EDAR que dá servizo a unha parte da parroquia de Cando e que levaba bastante tempo sen funcionar por falta de mantemento. Varias partes estaban rotas e en moi mal estado”, explicó el alcalde, Manuel González López, quien comentó que las obras contaron con un presupuesto total de 45.000 euros.

Recientemente, el mandatario supervisó la actuación junto con la teniente de alcalde de Outes, Alba Quintela, y ambos comprobaron el cambio de sistema que sufrió la estación, “que funciona de forma adecuada”, apuntó el regidor. Ahora se procederá a la entrega de las obras.

Esta intervención enlazará con otras inversiones que se ejecutarán próximamente y con las que el gobierno local trata de mejorar este servicio.

Según señaló Manuel González, en unos meses se llevarán a cabo trabajos de reparación en la EDAR principal, ubicada en Serra de Outes, cuya inversión asciende a algo más de 300.000 euros, así como en el núcleo de Cruceiro de Roo (sobre 50.000 euros). Además, también se completará el saneamiento en los lugares de Quintela y Ousesende, en la parroquia outiense de Santo Ourente, por valor de 100.000 euros.

“Temos unha rede de saneamento que está moi mal; está feita pero non funciona de xeito adecuado, basicamente por falta de mantemento, e necesita un investimento importante. De feito, hai algúns lugares que aínda non teñen conexión, pero o problema non é tanto que teñan ou non, senón que funciona mal”, reiteró al respecto el alcalde, quien resaltó que el servicio “ten moitas deficiencias, sobre todo o problema das pluviais, que non están ben separadas”.

Desde el ejecutivo de Outes también pretenden financiar con cargo a los remanentes de tesorería el arreglo de varias pistas forestales del concello. Un plan de mejora que el mandatario local propondrá a la Corporación y que tendría que ser aprobado este mismo año por el pleno.