Outes alonga o programa do 8M con obras teatrais, un obradoiro e charlas

outes. O Concello de Outes, a través do Centro de Información ás Mulleres, continúa co calendario de actividades programadas para este mes de marzo, vinculadas ao Día Internacional da Muller. Este sábado, ás 19.00 horas, terá lugar na casa de cultura outense o espectáculo de títeres e música en directo Cousas da casa, da compañía Mircromina. O sábado 22, ás 20.00 horas, Tarabela Creativa poñerá en escena a obra teatral Tabú. E o 26 de marzo, de 11.00 a 13.30 horas, desenvolverase no pavillón polideportivo da Serra un obradoiro de defensa persoal para mulleres. Así mesmo, o luns 14 de marzo o alumnado do CEIP Plurilingüe de Outes asistirá á representación da obra Valente e rebelde, de Trémola Teatro. E os días 30 e 31 deste mes celebraranse no instituto Poeta Añón varias sesións formativas sobre Como evitar relacións tóxicas. m. c.