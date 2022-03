Outes busca identificar as zonas sen cobertura

outes. O Concello de Outes, despois de que a Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales iniciase unha consulta para identificar aquelas zonas que non teñen cobertura ou que a teñen deficiente, pide a colaboración da veciñanza para identificar as áreas sen cobertura de banda ancha no municipio.

Dende a administración municipal solicitan que se algunha persoa está a sufrir algún dos mencionados problemas, envíe un correo ao enderezo electrónico concello@outes.gal antes do vindeiro 1 de abril. m. c.