Outes convoca certames de relatos e de postais

outes. O Concello de Outes convocou o concurso de microrrelatos e postais O noso Nadal, co que pretende promover a creatividade e o uso do galego nestas festas, non só entre os máis cativos da casa, senón tamén entre as persoas adultas, pois hai diferentes categorías que abranguen a toda a poboación. Haberá algúns obsequios e máis de 300 € en premios que se poderán gastar no comercio outense. Esta actividade pretende involucrar aos pais, nais, avós e avoas para que sexa unha proposta interxeracional. No certame de postais poderán presentarse ata dous traballos, cunha mensaxe en galego dun máximo de 50 palabras e dividido en tres categorías: ata 7 anos, de 8 a 11 e de 12 en diante. No de microrrelatos cada persoa poderá entregar un único traballo en galego cun máximo de 250 palabras e dividido en dúas categorías; ata 11 anos e de 12 anos en adiante. As obras deben depositarse na casa da cultura da Serra antes do día 22. s. s.