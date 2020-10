Outes crea a Axencia de Desenvolvemento para apoiar a emprendedores

Outes. A Axencia de Desenvolvemento Local de Outes xa leva semanas funcionando, prestando apoio a emprendedores, a empresarios e a persoas en xeral que precisan servizos de inserción laboral. Segundo explicou ó respecto o alcalde outense, Manuel González López, “a axencia está formada por un técnico, un axente de desenvolvemento local e unha orientadora laboral”, situándose as oficinas da mesma na planta baixa da casa consistorial.

Foi unha das promesas electorais do rexedor, e agora, feita realidade, o Concello fará a presentación oficial deste servizo. O acto terá lugar mañá, venres 9 de outubro, ás 20.00 horas, na casa da cultura da Serra de Outes.

Segundo indicaron fontes municipais, están convidados empresarios/as e emprendedores/as, así como persoas que poidan ter inquedanzas no eido do autoemprego. No acto, no que participará o mandatario local, ademais dos técnicos, exporanse as liñas básicas de actuación da axencia de desenvolvemento en temas como formación, información e asesoramento.

Manuel González explicou que “a posta en marcha da axencia constitúe un paso fundamental na aposta do executivo polo desenvolvemento local”, coa que tratan de crear emprego. m. t.