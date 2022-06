Outes dará a benvida ao verán ca Festa das Familias

Outes. O departamento de Cultura de Outes programou múltiples actividades coas que os outenses darán a benvida ao verán. As iniciativas darán comenzo este domingo, 19 de xuño, cun concerto de A Tajea, que terá lugar en San Lourenzo ás 18.30 horas.

Para o sábado 25 fixaron unha xornada lúdico-festiva na que os alumnos do municipio e as súas familias celebrarán o fin de curso. Desenvolverase na Horta do Muíño (Outes) onde, dende as 12.30 horas ata o final da tarde, haberá varios espectáculos que arrancarán da man do Mago Paco e Ledicias 2.0.

Ás 14.00 horas haberá un xantar popular. Indicar que os asistentes que desexen reservar sitio no entorno da Horta do Muíño deberán apuntarse antes do mércores 22 na páxina web do concello (www.outes.gal).

Xa pola tarde, de 16.00 a 17.00 e de 18.00 a 19.00 horas, haberá unha exposición didáctica de insectos a cargo de Mundobichos.es. E para rematar a festa, todos cantarán e bailarán co grupo musical Ollo Piollo e o seu espectáculo Sons da batea.

Por último, o xoves 30, no marco do Festival Atlántica, está previsto o desembarco de María da Pontragha na praia de Broña, onde ofrecerá dous espectáculos. m. c.