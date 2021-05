Outes denuncia demoras nas obras de mellora de San Campio

Outes. O alcalde de Outes, Manuel González, vén de solicitar unha reunión co presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, para abordar o estado no que se atopa a obra de humanización da Avenida de San Campio, na Serra de Outes. O rexedor indicou que dende novembro de 2020, cando foi aprobado o proxecto, non houbo avances na licitación desta actuación que ascende a 420.000 € e coa que se pretende mellorar unha das arterias principais da vila outense.

Do mesmo xeito, o mandatario local tamén sinalou que pretende abordar con Valentín González outras actuacións necesarias, como son a construción de sendas peonís en estradas provinciais ao seu paso por Santo Ourente e Boel, a mellora da Praza do Concello n núcleo da Serra así como a inclusión do futuro centro de coworking e emprendemento de Outes na rede provincial de Espazos de Traballo. m.c.