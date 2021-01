Outes entrega os premios do concurso O noso Nadal

Outes. O Concello de Outes fixo entrega o pasado mércores dos premios do concurso O noso Nadal, cuxo obxectivo era promover a creatividade e o uso do galego mediante a elaboración de microrrelatos e postais. Os galardoados recibiron un lote de produtos e libros en galego como premio e, nas categorías superiores, tamén se repartiron 300 € en bonos para gastar no comercio local.

O alcalde outense, Manuel González, puxo en valor esta iniciativa que, “ademais de promover o uso do galego entre a poboación en xeral, e entre a mocidade e infancia, en particular, preténdese involucrar aos pais, nais, avós e avoas para que sexa unha actividade interxeracional”.

O xurado estivo composto por cinco persoas representantes do tecido asociativo do municipio. Acordaron conceder os premios a Kiara Pastoriza, Pepa Nieto e Romina Caamaño na categoría de postais; e a Antón Nieto, Ángela Lago e Emilio Vázquez na de microrrelatos. m. t.