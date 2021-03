Outes implica a case un milleiro de veciños nun proxecto de compostaxe

OUTES. O Concello de Outes impulsará a valorización dos residuos orgánicos coa posta en marcha dun ambicioso programa de compostaxe doméstica e comunitaria que implicará a case un milleiro de veciños co reparto de 175 composteiros domésticos e a instalación de 3 comunitarios. A actuación terá un orzamento de 31.300 €, dos que 25.000 € achégaos o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o resto, o Concello. O alcalde, Manuel González, destacou a boa acollida do primeiro programa, posto en marcha en xuño de 2020, cando se esgotaron os recipientes en dous días. A edil de Medio Ambiente, Alba Quintela, dixo que os 175 composteiros serán de 340 litros e ubicaranse nas áreas rurais, beneficiando a 525 persoas, e os comunitarios serán de 1.000 litros e colocaranse no CEIP de Outes, en Abidismur e na Serra, beneficiando a 335 persoas. s. s.