Outes mellora os núcleos tradicionais grazas ao POS

Outes. A Corporación de Outes aprobou por unanimidade nun pleno extraordinario a proposta do goberno para o Plan de Obras de Servizos 2022, financiado pola Deputación. Segundo informaron fontes do executivo municipal, o POS+2022 inclúe 19 actuacións por un montante global de 670.000 €, dos cales 292.900€ se corresponden ao plan complementario.

As intervencións consisten na mellora dos núcleos rurais, a humanización da rúa Doutor Esperante, na Serra de Outes, e varios proxectos destinados ao mantemento de infraestruturas.

Por outra banda, no pleno tamén se aprobou a proposta do POS+ Adicional, destinado a gasto social e que está dotado con 73.3109 €. m. c.