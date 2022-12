Outes reclama mellores conexións de autobús coa capital de Galicia

Outes. O Concello de Outes fíxolle chegar á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta a solicitude de ampliación das frecuencias de transporte público que comunican a Serra de Outes coa capital de Galicia. Dita solicitude faise eco da demanda veciñal, apoiada por máis de 300 sinaturas, coa que se pretende mellorar as conexións de autobús con Santiago de Compostela.

En concreto, reclámase a mellora da conexión de ida á capital galega con tres frecuencias de saída dende Serra de Outes (ás 7.00 h, outra ás 14.00 e outra ás 21.00 h), así como mellorar a conexión de volta con outras tres frecuencia de saída dende Santiago (ás 8.30, ás 15.30 e ás 22.30 h).

Segundo indicou o alcalde de Outes, Manuel González López, convén facilitar o acceso tanto de traballadores como de estudantes que se desprazan diariamente á capital galega, nomeadamente ao CHUS, á Xunta e á USC.

“No seu momento xa fixemos alegacións á proposta presentada pola Xunta de Galicia reclamando unha conexión directa entre a Serra de Outes e a capital de Galicia. Agardamos que agora teñan a ben atender as demandas do concello e veciñais, posto que cada día é maior o número de persoas que se desprazan a Santiago de Compostela a diario”, afirmou. m. c.