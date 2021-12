Outes reparte 15.000 € para mercar material informático

Outes. Un total de cincuenta e seis estudantes de todos os ciclos, dende infantil á universidade, beneficiaranse das axudas para material informático convocadas polo Concello de Outes. As achegas, destinadas á compra de ordenadores e impresoras, contaban cun crédito total de 15.000 euros que se cubriu na súa totalidade.

Dende o goberno municipal explicaron que se ben as contías estaban inicialmente establecidas nun máximo de 350 e 200 euros en función do tramo de renda, o elevado número de peticións fixo necesario reaxustar á baixa eses importes, de tal maneira que os beneficiarios con rendas per capita inferiores aos 6.000 euros recibirán 285 €, e os que se sitúen no rango de 6.000 a 8.000 € percibirán 63 euros cada un deles.

Respecto á importancia que cobran estas achegas na actualidade se manifestou o alcalde de Outes, Manuel González López, quen indicou que desta maneira “o Concello contribúe a paliar a fenda dixital coa que se atopan moitos alumnos e alumnas do municipio, cuestión particularmente necesaria nos tempos excepcionais de pandemia que nos tocou vivir”. Estas axudas foron financiadas co POS+2021 da Deputación da Coruña. m. c.