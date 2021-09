Pakolas abrirá o telón do Outono Teatral de Outes con ‘Rockeando con Ramona Órbita’

Outes. O Concello de Outes vén de pór en marcha unha nova edición, e xa van vinte e seis, do Outono Teatral, que nesta ocasión presenta un programa de dezaoito espectáculos que darán comezo o próximo día 25. Nas representacións fixadas terán cabida tanto obras para público infantil como para adultos, e a iniciativa está previsto que se prolongue ata o mes de xaneiro do 2022.

Así, o ciclo que persegue achegar as artes escénicas aos veciños outenses, arrincará a próxima semana na casa da cultura da localidade da man de Pakolas, que poñerá en escena Rockeando con Ramona Órbita. Neste traballo o rockeiro Pakolas contará e cantará a historia de Ramona Órbita, unha muller labrega da Serra do Courel, que posúe unha horta cibernética con patacas automáticas, e ademais ten unha máquina do tempo, o seu mellor invento. Con ela viaxa ao futuro e ao pasado na procura de tecnoloxía para crear un mundo mellor, máis ecolóxico e con enerxías limpas.

As persoas que desexen máis información sobre os espectáculos e horarios deberán acudir á páxina de Facebook Outes, cultura e mocidade, ou ben chamar ó Concello. m. t.