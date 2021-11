A rúa Dereitos Humanos de Boiro pasa a ser de sentido único

Boiro. O Concello de Boiro está a reorganizar e mellorar o tráfico no centro urbano para aumentar a seguridade viaria de condutores e peóns. Esta semana estableceuse o sentido único na rúa Dereitos Humanos e ampliáronse tamén as prazas de aparcamento.

Asimesmo, fíxose o pintado de varias vías do municipio para dar resposta a problemas de circulación e estacionamento en diversos puntos, unha serie de melloras que se están a realizar tanto no núcleo urbano como en rúas secundarias. Outra das medidas implantadas nesta mesma liña foi a creación dunha rotonda (de momento, provisional) no cruce das avenidas da Constitución e de Barraña, con vistas a eliminar o control do tráfico mediante semáforos nese punto da vila. s. s.