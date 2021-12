Pastor Rodríguez abordou nun foro pobrense a figura de García Martí

A Pobra. O auditorio do Museo Valle-Inclán da Pobra acolleu a charla A xeración de Victoriano García Martí no Barbanza, ofrecida por Xoán Pastor Rodríguez Santamaría no marco do ciclo sobre dito autor. Posteriormente tivo lugar a presentación da lámina dedicada a García Martí da man do seu propio autor, Manuel Teira Luaces.

No marco do mesmo ciclo, Antonio González Millán impartiu a charla As obras completas de Rosalía de Castro nas cartas de Victoriano García Martí, e presentouse a edición facsimilar de La tragedia del caballero de Santiago (1925). s. s.